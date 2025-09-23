Un confronto multidisciplinare sull’uso della tecnologia nella medicina

Specialisti da tutta l’Emilia-Romagna si sono riuniti all’Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro per il congresso regionale dell’Auro (Associazione urologi ospedalieri) lo scorso sabato. L’evento, organizzato dal dottor Marco Garofalo, responsabile dell’Urologia dell’Ausl di Imola, ha ottenuto un’ottima risposta in termini di pubblico e coinvolgimento. Hanno preso parte alla giornata numerosi esperti riconosciuti anche a livello nazionale, tra cui i professori Eugenio Brunocilla, Riccardo Schiavina, Luigi Bianchi e Stefano Fanti insieme ai dottori Antonio Poerio e Renato Rapanà, direttori di Radiologia e Nefrologia e Dialisi dell’Ausl di Imola. All’appuntamento hanno partecipato anche numerosi giovani medici in formazione.

Nel corso del congresso, attraverso un acceso confronto multidisciplinare, sono state trattate le tematiche centrali dell’urologia come la neoplasia prostatica e vescicale, l’ipertrofia prostatica benigna e la calcolosi renale. Il tutto ponendo particolare attenzione sui trattamenti all’avanguardia e sui percorsi integrati di cura.

"Dalla calcolosi renale alle patologie oncologiche, passando per l’ipertrofia prostatica – ha dichiarato il dottor Garofalo – il congresso ha rappresentato un’occasione importante per condividere conoscenze e sviluppare percorsi diagnostico-terapeutici sempre più mirati e innovativi, a beneficio dei pazienti". Tra i momenti più seguiti, la lettura magistrale sulla chirurgia robotica tra innovazione tecnologica e sostenibilità. Molto apprezzata anche la sessione dedicata ai percorsi professionali all’estero.

Il congresso, riconosciuto come evento Ecm (Educazione continua in medicina), ha permesso di acquisire sette crediti formativi a specialisti da vari ambiti oltre all’urologia, come oncologia, radiologia, nefrologia, chirurgia e medicina generale, a dimostrazione della rilevanza didattica e scientifica dell’evento.