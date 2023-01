Un docufilm sulla fibrosi cistica "Così sensibilizziamo i cittadini"

Un docufilm per sensibilizzare la comunità sulla fibrosi cistica. Il prossimo 22 gennaio, dalle ore 17 al teatro comunale di Dozza con ingresso libero, verrà proiettata la pellicola ‘Aspettando la cura – La vita con la fibrosi cistica’. Un progetto alimentato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia con il patrocinio del municipio dozzese, Aido Imola ed il supporto organizzativo di alcune aziende e famiglie locali. Il tutto con l’appoggio de ‘La Bottega del Buonumore’ che gestisce la sala da spettacoli del borgo.

Un modo per riprendere le visioni dell’opera del regista Stefano Vaia dopo la prima assoluta andata in scena nel 2017 ed il fortunato tour nelle scuole italiane interrotto nel 2020 dalla pandemia. La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa, ancora poco conosciuta all’opinione pubblica.

Una patologia multiorgano coinvolgente in particolare i polmoni che, nei casi più gravi, è necessario trapiantare.

I portatori di fibrosi cistica sono circa il 4% della popolazione, cioè 1 persona ogni 25. Le statistiche rivelano che una coppia costituita da due portatori sani, riconoscibile attraverso un apposito test dietro richiesta del medico curante, potrà avere un rischio del 25% di generare figli malati. Quella che emerge dal docufilm è una storia corale di sofferenza e speranza, di dolore e ironia. Le testimonianze che i pazienti regalano al pubblico sono un esempio di consapevolezza e coraggio (info 392.6704837 – www.fibrosicisticaemilia.it).

"Un’importante occasione di sensibilizzazione all’indirizzo di una patologia che ha fatto progressi significativi in termini di ricerca negli ultimi tempi – spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Un risultato favorito dalle continue raccolte fondi e dal costante impegno di tanti volontari sul territorio nazionale e locale. Non è la prima volta che il nostro borgo si attiva per temi benefici e solidali". E ancora: "Una concreta opportunità per tutta la cittadinanza di approfondire il tema della ricerca e di venire a contatto con l’esperienza di vita delle persone e delle famiglie coinvolte – conclude -. Una grande ricchezza di insegnamenti per tutti".