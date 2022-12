Un dolce dono all’Ant con il miele e i savoiardi

Tre vasetti di miele del concorso ‘Tre Gocce d’Oro’ dell’Osservatorio del Miele di Castel San Pietro battuti all’asta a 180 euro, e i savoiardi realizzati dal fornaio castellano Ruggero Pedini seguendo una ricetta del ‘600 che hanno fruttato 500 euro donati in beneficenza.

C’è un’impronta marcatamente castellana nell’asta a favore dell’Ant che si è svolta a margine di una serata conviviale a Palazzo De’ Toschi a Bologna. Un’asta che ha visto protagonisti e attori Giancarlo Naldi, Presidente dell’Osservatorio Nazionale del Miele, e Ruggero Pedini, fornaio castellano al quale è spettato un compito tutt’altro che semplice: replicare una ricetta seicentesca del cuoco della famiglia bolognese nobiliare Bentivogli, Giuseppe Lamma, che preparò un savoiardo finito poi sulle tavole di pontefici e regnanti durante le cene di gala dell’epoca.

Come spiega Naldi, "l’esperto di gastronomia bolognese Napoleone Neri ha effettuato una ricerca approfondita sulla ricetta, mentre io mi sono documentato sulla scatola e sull’etichetta. Il compito più complicato è naturalmente spettato successivamente a Ruggero Pedini, che ha dovuto riprodurre una ricetta fatta di sole uova, zucchero e farina, senza lievito e senza aiuto della chimica dunque, in un epoca in cui le uova così come le farine erano ben diverse da quelle di oggi".

Uno studio complessivo, tra ricerca della documentazione prima e sperimentazione in bottega poi, durata tra i sette e gli otto mesi, che ha però dato "un risultato davvero importante, di cui siamo fieri e orgogliosi". E così, in attesa che comune di Castel San Pietro e Accademia Italiana della Cucina proseguano il percorso che porterà alla denominazione Deco del savoiardo castellano, 100 confezioni da otto dei savoiardi preparati con l’antica ricetta seicentesca sono approdati all’asta dell’Ant, ‘saccheggiati’ dai commensali che hanno finito le scorte, consentendo un ricavo di 500 euro interamente destinati all’associazione.

Grandi protagonisti della serata sono stati però anche i mieli dell’Osservatorio Nazionale di Castel San Pietro. Le confezioni da tre vasetti di mieli che hanno partecipato all’ultimo concorso ‘Tre gocce d’oro’ sono state battute all’asta, conquistando un risultato davvero straordinario. "In alcuni casi la singola confezione da tre vasetti è stata battuta a 180 euro", chiosa sul finale Naldi, senza nascondere una più che comprensibile soddisfazione per il traguardo raggiunto da mieli e savoiardi, veri protagonisti della cucina e, ora, anche dell’aiuto concreto alla ricerca sui tumori.

Claudio Bolognesi