Un dualismo che sembrava il passato

di Patrick Colgan

Un fulmine a ciel sereno che riporta in auge un dualismo che sembrava ormai superato, quello fra Imola e Monza. La fase è quella delicata del rinnovo del contratto per la Formula uno e nei mesi scorsi si era parlato di una trattativa unica per rinnovare di cinque anni entrambi i Gp. Sembrava in effetti una scelta forte e logica. Le parole del presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, riportate dal Giorno "prima pensiamo a chiudere il contratto di Monza, poi penseremo al resto", hanno rimesso indietro le lancette a un’altra epoca. Difficile valutare il vero significato del messaggio, forse solo ‘tattico’ in questo momento.