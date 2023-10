Un evento per i traguardi dei sassoleonesi

Mancano pochi giorni all’evento ‘Campioni in solidarietà’ in programma al teatro comunale di Casalfiumanese sabato alle 17.30. Un’occasione per festeggiare gli straordinari risultati sportivi di Davide Cortini (foto), che in agosto si è laureato campione europeo di handbike in linea nella categoria H3, e dalla coppia formata da Davide Poli e Massimo Bacchi protagonista qualche settimana fa dell’impresa ‘Everesting vs Monomontblanc’ lungo le curve della Bordona. Un su e giù continuo, fino a raggiungere un dislivello pari all’altezza dell’Everest e del Monte Bianco, con bici da corsa e monopattino a spinta. Il tutto per raccogliere qualche fondo per la scuola primaria e il servizio prescolare di Sassoleone. Durante l’incontro, moderato dal giornalista Mattia Grandi, la sindaca Beatrice Poli e l’assessore allo sport Filippo Vega consegneranno ai tre sassoleonesi doc una targa celebrativa. Entrata libera.