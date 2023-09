Un farmaco per Wèwè . Così Imola aiuta il Benin

Torna l’appuntamento con la raccolta di medicinali promossa dall’organizzazione locale ‘Un sorriso per Wèwè’. I volontari saranno presenti oggi di fronte alle farmacie ‘Della via Appia’ e ‘Ai Cappuccini’ con l’obiettivo di sostenere ‘Il villaggio della gioia’ di Atakpamè, in Togo, e per il dispensario di Wèwè, nel Benin. Si tratta di due strutture africane gestite dalle ancelle del Sacro cuore di Gesù agonizzante: il ‘Villaggio della gioia’ (dove gli scout dell’Imola 4 hanno trascorso una estate missionaria alcuni anni fa) è un accogliente orfanotrofio e oratorio per tutti i ragazzini del quartiere; il dispensario di Wèwè è invece ormai la meta annuale dell’organizzazione di volontariato con sede a Borgo Tossignano fin dal 2015.

"In Togo ci aspettano 57 scatoloni di cibo (raccolto grazie alla collaborazione con i ragazzi della scuola media Andrea Costa di Imola), medicinali (raccolti in primavera nelle farmacie della vallata del Santerno), tanto materiale scolastico (offerto dai ragazzi delle scuole e del catechismo della vallata del Santerno), e poi tanti vestiti, scarpe, ciabatte, giocattoli – racconta Enrico Gurioli di ‘Un sorriso per Wèwè’ –. È stato bello raccogliere tanto cibo e materiale con l’aiuto e il gratuito coinvolgimento di tanti, ed è stato possibile trasferire il tutto in Togo grazie ad un container organizzato da Aviat e con base di raccolta e poi operativa all’azienda Lelli di Borgo Tossignano".

Ad aiutare i volontari oggi nella raccolta dei medicinali davanti alle due farmacie ci saranno oggi gli scout dell’Imola 4.

"La missione è bella anche per tutte queste collaborazioni: i ragazzi della scuola, quelli del catechismo, gli scout, le altre associazioni, l’azienda Agricola che ci ospita, i tanti volontari, tutti coloro che ci aiutano – sottolinea Gurioli –. Lavorare assieme non solo da forza, ma è bellissimo. Poi il 3 ottobre si parte e se lo scorso anno il progetto principale è stato insegnare a fare il pane, quest’anno andremo oltre e passeremo alla pizza. Assieme ai ragazzi, alle ancelle del Sacro cuore e a padre Luca, inaugureremo ufficialmente la nuova scuola primaria di Wèwè e la intesteremo a suor Veronica Bucchi, borghigiana di origine, una grande ancella del Sacro cuore di Gesù agonizzante che con la scuola ha indirizzato e accompagnato tanti giovani al lavoro e alla vita".