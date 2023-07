Un ’film’ per l’alluvione Casting al via in Vallata

Continuano i casting tra i giovani nei paesi della vallata del Santerno per cercare i due protagonisti del cortometraggio ‘Sommersi’. Dopo gli ottimi riscontri della prima sessione di provini a Borgo Tossignano e Casalfiumanese, si proseguirà martedì mattina nella biblioteca di Fontanelice e il pomeriggio nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio. I requisiti per coronare il sogno del primo ciak? L’età compresa tra i 10 ed i 18 anni e tanta voglia di entrare a far parte di un progetto cinematografico nato nel 2022 da un’idea dell’associazione imolese ‘Noi Giovani’ in collaborazione con Kamera Film. Un corto, ambientato tra il parco regionale della Vena del Gesso e la collina del circondario, per raccontare le difficoltà dei ragazzi a crescere nelle zone periferiche e rurali. Le riprese, girate dal regista Gian Marco Pezzoli e sceneggiate da Marta Bedeschi e Giorgia Baracco, inizieranno il prossimo autunno (iscrizione al casting mezzo mail a [email protected]). La storia è quella di Michael e Lorenzo, due 14enni di Castel del Rio che in piena estate vagano sulle sponde del Santerno elettrizzati da un gioco pericoloso che sfocia in tragedia: il lancio di un sasso dal cavalcavia. Un’auto viene colpita e si schianta. L’episodio scuote la comunità del piccolo paese della valle che di lì a poco conoscerà pure la furia della natura con la travolgente piena del fiume Santerno dopo una notte di pioggia incessante. Argini rotti e una scia di devastazione, proprio come capitò un paio di mesi fa con quell’alluvione che mise in ginocchio l’area dell’imolese.

Mattia Grandi