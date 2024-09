‘Un filo d’olio’. Svelato il Baccanale, fra gli ospiti la star è Barbero

Il Baccanale lega eventi e argomenti grazie a un ‘Filo d’olio’. Torna la rassegna gastronomica di Imola, dal 19 ottobre al 10 novembre. L’edizione 2024, presentata ieri a Milano nella cornice della Sala Pirelli del Palazzo delle Stelline, sede dell’Agenzia ICE (ente governativo per la promozione del commercio estero) e moderata dalla conduttrice televisiva Chiara Maci, è dedicata all’olio d’oliva, evidenziando l’importanza di questo ingrediente nella storia della cucina italiana e il suo profondo legame con l’identità di Imola.

La città, infatti, è entrata, ormai un anno fa, a far parte dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che promuove la cultura dell’"oro verde", tutela l’ambiente e valorizza la tradizione dell’olivicoltura, un prezioso gioiello del patrimonio italiano. "Proprio per questo motivo abbiamo scelto l’olio come tema su cui incentrare la rassegna di quest’anno, perché rappresenta al meglio l’unione tra cultura ed enogastronomia del territorio - ha dichiarato l’assessore alla cultura, Giacomo Gambi -. Il titolo dedicato al ‘filo d’olio’ simboleggia infatti il legame tra le diverse iniziative della rassegna. Valorizzare l’olio significa promuovere non solo la cucina, ma anche il nostro paesaggio e le nostre terre. L’olio è parte integrante della dieta mediterranea e si collega al tema del Baccanale dello scorso anno. Gli eventi previsti sono numerosi, e siamo certi che anche questa edizione saprà far emergere le profonde radici del nostro patrimonio gastronomico".

Il programma mette quindi in luce le eccellenze territoriali sotto ogni punto di vista. "Grazie a una rete di collaborazioni e partnership, abbiamo ampliato gli eventi, mantenendo al centro le eccellenze territoriali. Per tre intense settimane, il Baccanale coinvolgerà il Centro Storico, l’Autodromo e le più importanti realtà enogastronomiche e agricole della città, insieme ai palazzi storici e ai luoghi iconici della nostra identità - ha spiegato il sindaco Marco Panieri -. La kermesse inizia con il weekend della Motor Valley, che unisce moto, moda e cibo e si chiuderà con una degustazione di vino e olio proprio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, esaltando la polifunzionalità di questo spazio". L’inaugurazione si terrà sabato 19 ottobre al Teatro Stignani. Il giorno successivo, sempre al teatro, si terrà un evento con i primi due ospiti di rilievo: ilpopolarissimo scrittore, storico e divulgatore torinese Alessandro Barbero e, collegato da remoto, Massimo Montanari, professore di storia dell’alimentazione all’Università di Bologna, che discuteranno del ruolo dell’alimentazione nella società medievale.

Tra gli altri ospiti, nelle settimane successive, ci saranno Eleonora Cozzella, Fausto Borella, Simonetta Agnello Hornby (autrice del libro che si intitola proprio ‘Un filo d’olio’), oltre a chef come Mauro Uliassi, Max Mascia, Victoire Gouloubi, Andrea Palmieri e Cristiano Tomei. Tra gli eventi d’eccellenza, verrà ospitata la 59esima assemblea nazionale dell’olio, in occasione dei trent’anni dell’associazione "Città dell’Olio". "Questa edizione del Baccanale vuole uscire dai confini territoriali - ha affermato Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici, Centro Storico e Attività Produttive -. Vogliamo evidenziare un settore che copre il 20% del PIL locale, vero motore del Baccanale. Più di 30 ristoranti proporranno menù a tema, con momenti dedicati agli aperitivi, con un tema che ispira la creatività dei ristoratori e commercianti locali".

Sarà un Baccanale dalla portata ampia, grazie anche alla rilevanza del tema trattato, come sottolineato da Michele Sonnessa, Presidente delle Città dell’Olio: "Imola ha trasformato questa adesione alla nostra associazione in un momento di grande protagonismo attorno a cui costruire una rete di eventi. Siamo felici di celebrare qui la nostra 59ª assemblea nazionale e i 30 anni dell’associazione qui. Per noi, l’olio d’oliva è un prodotto del futuro, e l’oliturismo rappresenta una grande opportunità di sviluppo. È fondamentale rafforzare la rete delle Città dell’Olio, che possono contribuire al benessere economico".

La chiusura dell’incontro è stata affidata a Massimo Montanari, che ha ribadito come l’olio sia sempre stato un simbolo culturale. "L’olio è stato a lungo un simbolo sacro, ma oggi è diventato un elemento culturale accessibile a tutti. È associato a parole come gusto, bellezza e salute, concetti chiave da diffondere. Il Baccanale si inserisce perfettamente in questo percorso culturale, portando il cibo sulle nostre tavole e nelle nostre vite".

Francesca Pradelli