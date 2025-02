Un gelato da classifica. Gusto Antico fa il triplete nella guida Gambero Rosso

Non c’è due senza tre. La gelateria Gusto Antico di Castel San Pietro, "la bottega" come ama chiamarla il titolare William Romagnoli, centra l’en plein e per il terzo anno consecutivo finisce nella guida delle migliori gelaterie d’Italia del Gambero Rosso. Su oltre 42 mila gelaterie presenti nel Bel paese, dunque, quella castellana che guarda il Cassero è tra le migliori 500 (scarse) selezionate, un vero e proprio trionfo per Romagnoli, per la moglie Simona e per il suo staff che opera dal 2012 in città.

"Entrare nella guida del Gambero Rosso è difficile, restarci lo è molto di più", commenta con non celata soddisfazione William, aggiungendo che "farne parte per tre anni di fila significa che non è stato un caso. E’ stata premiata la nostra costanza, la nostra credibilità", è convinto William, che vede questo riconoscimento come uno stimolo per guardare già al futuro. "Quest’anno miriamo a fare un terzo step. Il primo è stato nel 2012, con la nostra nascita, poi col Covid siamo riusciti a salire un ulteriore gradino qualitativo. Quest’anno andremo a cercare di migliorare ulteriormente il nostro gelato, convinti come siamo che tutto sia migliorabile e perfettibile. Tutto tranne il ‘Cuor di bufala’ – sorride -, perché il ‘Cuor di bufala’ è il gusto perfetto". Lavorerà sui gusti già presenti dunque il Gusto Antico, ma anche su alcune novità assolute. "Dopo anni di riflessione mi sono convinto: voglio nel bancone un ventaglio di gusti non solo vegani, che già abbiamo, ma anche gluten-free e senza zucchero". Una sfida. "Sono certo che saraà impossibile notare l’assenza di zucchero. Non dunque una scelta di gusti per una sola fetta di clientela, ma una scelta più ampia per tutti". Ma c’è di più in questo 2025 appena iniziato. "Abbiamo intenzione di girare il mondo…stando a Castel San Pietro. Lavoreremo a una serie di gusti realizzati con prodotti che hanno origini in altri continenti. Penso alle spezie, ad esempio, penso all’India". E guardando più in là, Romagnoli ha una sfida ancora più ambiziosa da affrontare. "In due anni, tre al massimo, vogliamo chiudere il cerchio. Dopo Gusto Antico e Papilla, apriremo un terzo locale sempre legato al food". Impossibile saperne di più da un abbottonatissimo Romagnoli, ma la regola del due senza il tre si ripeterà.

Claudio Bolognesi