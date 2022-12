Un gennaio pieno di giochi per i bambini in ludoteca Arrivano le Olimpiadi invernali

Alla ludoteca comunale Spassatempo l’arrivo del 2023 porta per i bambini da 0 a sei anni tanti nuovi giochi e laboratori, la novità della ‘Settimana delle Olimpiadi Invernali’ e in più continua il percorso per avvicinare i più piccini alla lingua inglese. Si comincia lunedì 2 con l’ormai consueto l’appuntamento ‘Storytelling in inglese!’, letture e giochi in inglese per bambini da 2 a 6 anni organizzato dalle 17,30 alle 18,15 in collaborazione con la dottoressa Miriam Marchioni, Hocus&Lotus Magic Teacher, esperta in glottodidattica infantile (la partecipazione è gratuita e riservata agli iscritti alla ludoteca, con prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente a ciascun incontro al 348 2680403 oppure [email protected]). L’appuntamento con ‘Storytelling in inglese!’ tornerà anche nei successivi lunedì 9, 16, 23 e 30 gennaio. Seguono tre pomeriggi dedicati alla Befana: martedì 3 ‘Letture sulla Befana’, mercoledì 4 si preparano le calze e giovedì 5 l’evento ‘Arriva la Befana’, riservato solo agli iscritti alla Ludoteca (l’arrivo della magica vecchietta è previsto alle 17).

Martedì 10 ‘Benvenuto inverno’, mercoledì 11 ‘Le forme del cacao’, giovedì 12 ‘Bottiglie sonore’, martedì 17 ‘Strike di pinguini’, mercoledì 18 c’è il ‘Gioco sensoriale’, giovedì 19 ‘Arcobaleno di sale’. Da martedì 24 a martedì 31 ‘Settimana delle Olimpiadi Invernali’ dedicata ai giochi di movimento: martedì 24 ‘Palloncini gonfiabili’, mercoledì 25 ‘Notizie volanti’; giovedì 26 ‘Pioggia di palline’, martedì 31 ‘Rane e rospi’.

I laboratori e attività riservate ai bambini da 0 a sei anni sono organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo. Info Erika Panzacchi, pedagogista comunale, 346 6214708 – e-mail: [email protected], Gloria Cavalli, educatrice, 348 2680403.