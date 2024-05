Un giardino interno alla scuola Bizzi: "Lo dedichiamo a Oriano Angeli"

Un giardino interno alla scuola per dare una possibilità in più agli studenti. Alla ’Bizzi’ l’istituto comprensivo 7 ha inaugurato il nuovo spazio outdoor interno al plesso, intitolandolo al volontario Oriano Angeli, scomparso. Un progetto frutto dell’impegno di tutta la comunità scolastica, dell’investimento dei fondi Pon – Programmi operativi nazionali finanziati dalla Commissione europea – e del generoso contributo dell’Associazione genitori e di altre realtà produttive territoriali come la Bcc forlivese, ravennate e imolese e la gelateria Burrocacao. Al taglio del nastro erano tutti presenti al fianco della dirigente scolastica Rossana Neri: "Sono orgogliosa per il valore pedagogico dell’opera oltre che per la sua coralità. L’attività in outdoor qualifica certamente la proposta formativa della scuola in quanto migliora il coinvolgimento emotivo e la partecipazione degli allievi, favorendo l’apprendimento in situazione oltre che lo sviluppo di più solide competenze sociali attraverso il lavoro in gruppo. Senza contare che l’attività all’aperto accresce la sensibilità dei più piccoli verso l’ambiente, promuovendone stili di vita più sani".

Lo spazio è stato intitolato al compianto volontario dell’Associazione Oriano Angeli ed è "la dimostrazione che le cose migliori si realizzano insieme, e che, per quanto un’idea sembri irrealizzabile, la comunicazione e la collaborazione sono le chiavi che fanno la differenza". Alla manifestazione erano presenti l’assessore all’Edilizia scolastica Pierangelo Raffini, il collega all’Istruzione Fabrizio Castellari e all’Ambiente Elisa Spada. Questi ultimi, nel prendere la parola, hanno entrambi evidenziato come "lo spazio inaugurato ora risulti bello e suggestivo, un’area verde che così riqualificata diventa un luogo privilegiato dell’educazione outdoor per la scuola. E’ stato un progetto partecipato, ideato dagli alunni della scuola primaria, con il supporto dei loro docenti: per questo il progetto ha una valenza educativa che insegna il valore del prendersi cura, a partire dal giardino, del bene comune, sia all’interno della scuola, come in questo caso, ma anche fuori, nel quartiere, nella città".