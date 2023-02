Un grande murales in onore di Gresini

A due anni dalla scomparsa, la città non dimentica uno dei suoi figli più amati. Giovedì alle 14 in Autodromo è in programma una commemorazione del grande campione imolese Fausto Gresini, morto il 23 febbraio del 2021 all’ospedale Maggiore di Bologna dove si trovava ricoverato da quasi due mesi a causa del Covid. L’appuntamento è all’ex Variante Alta, ribattezzata a settembre 2021 curva Gresini. L’iniziativa è aperta al pubblico. Ingresso in pista da via dei Colli. Nell’occasione, verrà inaugurato simbolicamente il grande murales realizzato nelle scorse settimane da Andrea ‘Fungo’ Pelliconi, che ritrae proprio l’indimenitcato pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano due volte campione del mondo nella classe 125 (1985 e 1987). Ritiratosi alla fine della stagione 1994, fondò il team Gresini Racing, di cui fu anche manager, che tuttora disputa le gare della MotoGp e che la prossima stagione potrà contare su un tandem di piloti quali Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Oggi il team Gresini è guidato da Nadia Padovani, moglie di Fausto.