Un incontro per approfondire il ruolo del lupo nella natura

Un incontro-dibattito per approfondire il ruolo naturale del lupo e la sua coesistenza con l’uomo. Un tema sempre più centrale anche nel territorio collinare del circondario imolese dopo una serie di recenti avvistamenti. L’appuntamento è fissato per il 9 novembre, alle ore 20.30 presso la Sala Martelli di Piazza Libertà a Toscanella di Dozza, grazie all’impegno delle Guardie Ecologiche Volontarie di Imola. Il contesto ideale per rispondere a tutti i quesiti relativi alle abitudini del canide lupino, con l’analisi di alcuni recenti dati relativi alle campagne nazionali di monitoraggio, e sfatare i falsi miti che ruotano attorno all’animale. L’iniziativa gratuita e aperta alla cittadinanza, con relatore Antonio Iannibelli, è patrocinata dal municipio di Dozza.