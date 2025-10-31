Un incontro ‘speziale’ . Caridi e Timo in piazza . Il Baccanale si regala un dolce pomeriggio

Profumi, storie e dolci emozioni invadono piazza Matteotti, dove il Baccanale ha trasformato il tardo pomeriggio di ieri in un viaggio multisensoriale tra gusto e spettacolo. Con il tema ‘Un mondo di spezie’, la rassegna continua a mescolare cultura e gastronomia, portando sul palco incontri che raccontano il cibo come linguaggio universale.

Protagonista dell’appuntamento ‘Un dolce incontro… speziale’, nello spazio coperto nel cuore del centro storico, è stata la coppia inedita formata da Maria Pia Timo, attrice e ‘gastronomocultrice’, e dal pasticciere Sebastiano Caridi, che hanno conquistato il pubblico con una performance vivace e profumata. Tra risate, aneddoti e irresistibili dolci speziati, cannella, vaniglia, pepe e noce moscata sono diventate attrici di un piccolo teatro del gusto, capaci di evocare memorie, viaggi e sensazioni.

"Volevamo raccontare le spezie in modo diverso – ha spiegato Caridi – non con una lezione, ma attraverso emozioni, ironia e curiosità. Le spezie sono parte della nostra storia e della nostra identità: parlarne significa parlare di cultura e di emozioni. Con Maria Pia Timo abbiamo unito due mondi, la pasticceria e lo spettacolo, per creare un momento autentico e divertente, dove il sapere incontra il gusto".

L’incontro ha confermato lo spirito del Baccanale, che da oltre trent’anni intreccia sapori, arte e conoscenza, trasformando Imola in un laboratorio diffuso di creatività.

Il percorso nel mondo della pasticceria non si ferma: domenica 2 novembre, sempre nello spazio coperto di piazza Matteotti, sarà la volta del maestro Gino Fabbri, che guiderà il pubblico in una nuova esplorazione del gusto. Le sue creazioni mostreranno come le spezie possano reinventare la pasticceria contemporanea, fondendo tradizione e innovazione in un equilibrio di aromi e sensazioni.