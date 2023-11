Un incontro sulla figura di Mario Rigoni Stern

Un incontro fra storia e letteratura al Golf Club Le Fonti. Si intitola ‘Attualità di Mario Rigoni Stern: dall’inferno della guerra e del lager alla salvezza mediante un’ecologia dell’ambiente e dell’anima’ l’appunamento della Festa Internazionale della Storia, in programma stasera alle ore 20,30. Il relatore Alessandro Ferioli, docente di lettere nell’Istituto ‘Keynes’, proporrà una sintesi dell’opera di Rigoni, assumendo come filo conduttore la ricerca della salvezza dall’inferno della guerra e del lager: "Una salvezza dantesca – spiegano gli organizzatori – che dapprima è fisica, poi diviene istanza ‘morale’ e prospettiva di vita ‘nuova’. La rinascita dopo l’immersione nel male della Storia ha consentito a Rigoni di pensare a un mondo rinnovato, basato sulla memoria degli orrori dei conflittie delle responsabilità di chi li ha voluti". L’ingresso è gratuito. L’iniziativa rientra tra quelle previste per la formazione in servizio degli insegnanti organizzate dall’Università.