Un incontro sull’uso corretto dei farmaci

Continuano gli incontri sulla salute. Martedì 14 novembre, dalle ore 20 presso gli spazi di Palazzo Liverani in via Ombrosa, si parlerà dell’assunzione e della conservazione dei farmaci ma anche dell’importanza del bugiardino. Relatore dell’appuntamento, il farmacista Roberto Visani. Sette giorni dopo, invece, riflettori puntati sul medico specializzato in psicologia Danilo Pasotti per trattare il tema della valenza dei ruoli sociali all’interno della famiglia. Epilogo, infine, il 28 novembre con la dottoressa Shirley Ehrlich Santi per affrontare il capitolo dedicato alla gestione dell’alimentazione dentro e fuori casa con un suggestivo focus sull’incidenza della sfera genitoriale sulle abitudini alimentari dei figli.

Per prendere parte a questi approfondimenti è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del municipio di Mordano, la sezione locale dell’associazione Avis o la segreteria di Professione medica Insalute.

m.g.