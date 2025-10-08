Un incubo durato un anno . Pedinamenti e insulti alla ex . Ora non potrà più avvicinarla

Un anno di pedinamenti, telefonate, appostamenti e insulti. È l’incubo vissuto da una giovane donna sulla ventina, perseguitata dall’ex compagno che non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. Dopo mesi di paura, la vicenda ha avuto una svolta: i carabinieri di Casalfiumanese hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura.

Il destinatario del provvedimento è un 27enne di origine marocchina, indagato per atti persecutori. L’indagine è nata in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, che si era rivolta ai militari chiedendo aiuto dopo mesi di molestie e comportamenti ossessivi da parte dell’ex compagno. La ragazza aveva deciso di interrompere la relazione, durata solo pochi mesi, a causa del carattere estremamente geloso dell’uomo. Una decisione che il ventisettenne non aveva mai accettato.

Da quel momento, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane era diventata bersaglio di una costante persecuzione: telefonate insistenti, appostamenti sotto casa o nei luoghi da lei frequentati, e perfino pedinamenti quando si muoveva in paese o incontrava altre persone. In più occasioni, gli episodi erano degenerati in insulti e scenate di gelosia quando l’uomo la sorprendeva a parlare con altri uomini.

Un comportamento ossessivo che, giorno dopo giorno, aveva finito per condizionare la vita della vittima, costretta a cambiare abitudini e orari pur di evitare di incontrarlo. Lo stato d’ansia crescente e la paura costante hanno spinto la ragazza a rivolgersi ai carabinieri di Casalfiumanese, che hanno raccolto la querela e avviato immediatamente gli accertamenti.

Sulla base degli elementi emersi dalle indagini, la Procura di Bologna ha richiesto al Gip l’applicazione di una misura cautelare. Il giudice ha accolto la richiesta disponendo per l’indagato il divieto di avvicinamento alla vittima, provvedimento che è stato eseguito dai carabinieri nei giorni scorsi.

L’uomo è stato rintracciato, identificato e formalmente sottoposto alla misura, che gli impone di mantenere una distanza di sicurezza dalla giovane e di non contattarla in alcun modo, né di persona né attraverso telefono o social network.