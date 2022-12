Un kit regalo da parte dell’Imolese per il primo nato del nuovo anno

Un kit regalo confezionato dall’Imolese calcio 1919 con il contributo del negozio ‘La Cicogna’ per festeggiare l’arrivo dell’ultimo nato 2022 e del primo nato 2023. È la sorpresa organizzata dalla squadra di calcio cittadina per i suoi futuri tifosi. Lo staff della Ginecologia e dell’Ostetricia ringraziano per il pensiero avuto dalla società e sono certe i neo-genitori apprezzeranno. La nascita di un bambino è stupore, speranza e infinite possibilità. E la società rossoblu ha voluto aggiungere un po’ di meraviglia in più, aspettando tra qualche anno i piccolini in campo.

Il club dei tifosi dell’Imolese Calcio 1919 ‘Ci siamo sempre’, invece, tifa per la Camera delle Mamme. E dona al progetto all’interno dell’ospedale nuovo il ricavato della lotteria organizzata in occasione delle festività. "Durante la cena di dicembre tra tifosi, staff tecnico e dirigenti, il club ha ricevuto in dono un bellissimo pallone firmato da tutti gli atleti della prima squadra – racconta Luca Salvadori rappresentante di ‘Ci siamo sempre’ e coordinatore della donazione –. D’accordo con il nostro presidente, Roberto Amorati, abbiamo quindi subito pensato di organizzare una lotteria con il pallone autografato come primo premio". La dottoressa Laura Serra, direttrice del reparto Pediatria e Nido dell’Ausl, e la coordinatrice infermieristica Elena Teci hanno ringraziato i tifosi del club: "Siamo molto legati a questo progetto e il territorio ci sta aiutando in modo emozionante".