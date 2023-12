Un laboratorio sulla storia della musica

Accanto all’attività didattica dell’anno scolastico 2023-24 appena avviato, la nuova scuola di musica Vassura-Baroncini propone lezioni speciali e incontri divulgativi. Novità di quest’anno è il ‘Laboratorio di storia della musica’, un ciclo di dieci incontri tenuti dalla professoressa Maria Cristina Ceroni, dal 17 gennaio al 27 marzo, sempre nella giornata di mercoledì, dalle 19.30 alle 21. Spazio a narrazioni, testimonianze, visioni e ascolti guidati per viaggiare nella storia della musica e comprendere come la musica sia espressione culturale di un più ampio quadro sociale, politico ed economico.

Il ‘Laboratorio di storia della musica’ sarà dedicato all’Ottocento e in particolare a due grandi filoni: si comincerà dal ‘Romanticismo tedesco da Schubert a Wagner’ per poi passare all’‘Opera italiana da Donizetti a Puccini’. L’insegnante Ceroni, pianista e docente, è laureata in Estetica musicale e si dedica a studi di ricerca in ambito musicologico e all’attività divulgativa.

Ai partecipanti non è richiesta alcuna conoscenza preliminare. Iscrizioni entro il 12 dicembre alla nuova scuola di musica Vassura-Baroncini, in via Fratelli Bandiera 19 a Imola: telefonare al 0542 602470 (dal lunedì al venerdì, 8.30-12.30) o scrivere a sc.musica@comune.imola.bo.it.

Nel 2022-23, la nuova scuola di musica Vassura Baroncini ha contato 478 iscritti, che hanno partecipato ad attività didattiche individuali e collettive articolate in 94 corsi settimanali curati da 40 insegnanti. La scuola ha realizzato 20 eventi pubblici, 7 open day aperti alla cittadinanza, 25 esercitazioni di classe aperte alle famiglie, 18 giornate dedicate alle iscrizioni. Nei sette concerti finali sono stati coinvolti 177 allievi (alcuni in più serate), con la collaborazione di 32 docenti.