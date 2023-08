Un ladro buongustaio La polizia lo scopre con carne, Brunello, Parmigiano e prosciutti

Fortuna che un’Audi A6 ha un bel bagagliaio, altrimenti tutto quel ben di Dio non ci sarebbe entrato. Peccato che quei generi alimentari (ma non solo) fossero di provenienza furtiva. Ragion per cui, un cittadino romeno di 33 anni residente a Bellaria è stato denunciato a piede libero dalla polizia per ricettazione e furto.

Le vettura è stata sequestrata.

La vicenda ha avuto inizio in via Pisacane, quando una volante della Polizia, in servizio per un normale controllo del territorio, ha visto immettersi sulla via Emilia dal parcheggio del Tigotà un’Audi A6, che dopo aver svoltato verso Faenza ha accelerato, quasi per mettere della strada tra sé e la polizia. La volante l’ha seguita e l’ha fermata per il modo di fare sospetto.

Il conducente è stato identificato e non ha saputo rispondere alla domanda più normale di questo mondo: ‘Cosa sta facendo a Imola?’. Ha farfugliato qualcosa su qualche spesa da fare in zona, non convincendo per nulla gli agenti. I quali lo hanno invitato ad aprire il bagagliaio della grossa vettura.

Una dispensa intera, c’era dentro. C’erano quasi 15 chilogrammi di Parmigiano in forme e tranci, una bottiglia di birra, due bottiglie di Brunello Campone annata 2018, undici confezioni di carne Simmenthal per un totale di 35 barattoli, confezioni di tonno per un totale di sessanta scatolette, barattoli di passata di pomodoro, due forme di Pecorino sardo da tre chilogrammi l’una, sette tranci di prosciutto crudo da circa 2 chilogrammi l’uno, una busta di patate da un chilogrammo, due confezioni da sei uova ciascuna, poi tre polo e due camicie a maniche lunghe, rosse, con il logo BRT corriere espresso. Non basta: trovati anche quattro flaconi di crema Fissan per bambini, otto confezioni di detergenti per bambini, e un borsone da palestra.

Il romeno non ha saputo spiegare la provenienza di tutta quella merce. Nessuno scontrino. Anzi no, uno l’aveva; quello di una confezione di fazzoletti acquistata al Tigotà di via Pisacane, da dove era uscito con la merce per i bimbi nel borsone, merce rubata. Per i prodotti del Tigotà è stato denunciato per furto aggravato, per quelli alimentari per ricettazione, non essendoci la prova che li avesse rubati. Gli agenti hanno ripercorso il suo itinerario: si era fermato a Savignano sul Rubicone, Cervia, Ravenna, Rimini e Imola. Il Parmigiano era marcato Conad, i prosciutti Coop, ma nessuno dei supermercati contattati dalla polizia ha riferito di avere subito dei furti. Il valore della merce supera di slancio il migliaio di euro.

È emerso che il romeno entrava ed usciva dai supermercati indossando la polo o la camicia del corriere (capi originali), in questo modo ‘distraendo’ il personale che credeva di avere a che fare con un corriere vero, impegnato in consegne e con un borsone di proprietà.

Il romeno ha numerosissimi precedenti per furto. La targa dell’auto era stata inserita dai carabinieri nella banca dati in uso alle forze di polizia perché i passeggeri erano stati segnalati perché dediti a furti in supermercati.

ma. mar.