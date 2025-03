Un libro e un film per conoscere il nostro passato

Due eventi da non perdere organizzati dalla Fondazione Dozza Città d’Arte presso la Rocca che domina il borgo dei muri dipinti. Il primo è quello domani, alle ore 16, con la rassegna ‘Sorsi di Cultura’. Letture e chiacchere con tè in compagnia di diversi autori che dialogano con Lisa Emiliani, alla guida della Fondazione. Eventi in collaborazione con la biblioteca comunale di Toscanella e le librerie ‘Il Mosaico’ e ‘Atlantide’.

Prima protagonista, con ingresso gratuito, Erika Maderna con il suo libro dal titolo ‘La memoria nelle mani. Storie, tradizioni e rituali delle levatrici’ (Ed. Aboca, 2024), per conoscere meglio un passato non troppo lontano. Prenotazioni a rocca@comune.dozza.bo.it). Ma non è tutto. Il 18, alle ore 20.45 presso il teatro di via XX Settembre, ecco ‘Italian Victory 1944-45. L’Emilia-Romagna nelle riprese dimenticate dei cameramen alleati’, per riscoprire alcune pagine della Liberazione a 80 anni di distanza.

Un appuntamento fuori programma, a cura dell’associazione ‘Senio River 1944-1945’, per rispolverare alcune suggestive riprese incentrate sulle unità alleate che combatterono lungo la via Emilia, nella valle del Sellustra ed in quelle del Santerno e del Sillaro dall’autunno 1944 all’aprile 1945. Ingresso libero fino a esaurimento posti.