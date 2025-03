"Un lungofiume da valorizzare"

"Borgo Tossignano è una bella realtà in cui vivere. Vorrei però che il Rio Maggiore venisse messo a posto, dato che è ancora danneggiato per l’alluvione. Sarebbe un bijoux per il nostro paese e che ha sempre attirato gente". Mauro Bucchi, residente di Borgo Tossignano, esprime una richiesta specifica. Da amante del paese in cui vive, il suo desiderio è quello di rimettere a posto quella che per lui è una attrazione turistica che ravviva la zona. Il nostro lettore però non si ferma qui e non manca di fare un’ulteriore segnalazione. "Il paese è un po’ sporco, specialmente nelle isole ecologiche. Anche lì, si potrebbero tenere meglio" conclude.