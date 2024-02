Un melograno piantato grazie all’Ageop alle scuole Aldo Moro

Un bellissimo gesto per alimentare ricerca, prevenzione e speranza. Qualche giorno fa nel giardino della scuola secondaria di primo grado ‘Aldo Moro’ di Toscanella è stata messa a dimora una pianta di melograno offerta dall’associazione Ageop. Una realtà impegnata da tempo nell’assistenza e nel supporto delle famiglie dei giovani malati che combattono ogni giorno contro il cancro infantile. L’iniziativa, realizzata proprio in concomitanza con la giornata mondiale per la lotta contro i tumori in età giovanile, è stata subito recepita e valorizzata dall’amministrazione comunale. Gli amministratori dozzesi erano presenti alla cerimonia con la dirigente dell’istituto comprensivo Dozza-Castel Guelfo Francesca Buglione, la collaboratrice Ilaria Lovato e gli alunni della 3ªA con alcune delle loro insegnanti.