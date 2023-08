Un mercatino per i terremotati Cappuccini in campo per la Turchia

Tutto pronto per l’apertura del ‘Mercatino dei cappuccini 2023’ di Imola. Il tradizionale appuntamento estivo della città strizza l’occhio, ancora una volta, alla solidarietà. Il ricavato, infatti, sarà destinato all’emergenza terremoto in Turchia. Già, perché il violento sisma dello scorso febbraio ha devastato l’area turca al confine con la Siria. Una zona dove operano i frati cappuccini. Così i proventi delle vendite saranno usati per dare supporto agli sfollati accolti nel convento di Mersin e per contribuire alla ricostruzione.

Battenti aperti dalle 15 di domani, 21 agosto, negli spazi di via Villa Clelia grazie all’impegno organizzativo dei volontari di ‘Missione per Bene Odv’ guidati da padre Matteo Ghisini. Una realtà che si occupa del mercatino dal 2020 insieme con le ‘Missioni dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna nel mondo’. Attesi amanti del vintage e collezionisti di antichità. Ma anche appassionati di mercatini delle pulci, curiosi e semplici visitatori da tutta la Romagna. Insomma, il posto giusto per chi è in cerca di piccoli affari. L’iniziativa proseguirà fino al 2 settembre con la lunga finestra pomeridiana, dalle 15 alle 18.30, programmata dal lunedì al venerdì. Full immersion il 26 agosto con accesso mattutino, dalle 10 alle 12, e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Ingresso solo al mattino, infine, nel giorno del congedo. Presente anche uno stand con i prodotti del commercio equo-solidale di Giusto Scambio Imola. Pianificate sessioni giornaliere di raccolta di materiale usato anche in collaborazione con alcune parrocchie della diocesi.

Come fare per donare gli oggetti? Semplice. Basterà andare nella portineria di via Fontanelle che, in queste due settimane di evento, spalancherà le porte al pubblico tutte le mattine dalle 9.30 alle 12 e al pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Con una piacevole conferma. Il 29 agosto, infatti, ritornerà l’apertura straordinaria dalle 15 alle 19.30 griffata ‘Mercatino in Musica 2023’. Una nota di colore con quella festa serale nel giardino del convento inserita anche quest’anno, per la terza volta di fila, nel cartellone di ‘Imola in musica’. Alle 19,30, quindi, il mercatino cederà il passo alla magia delle sette note: dal folk pop al rock fino ai successi dance dell’estate. Il tutto accompagnato da buon cibo con gli stand gastronomici della cooperativa Botteghe e Mestieri di Faenza, la birra artigianale di Malti e Bassi di Predappio, il gelato della Gelateria Ferri di Imola, snack e bibite di Giusto Scambio Imola.

"Nella notte del 6 febbraio scorso l’epicentro del terremoto è stato nei pressi di Antiochia. Si tratta di un centro urbano di 300mila abitanti con una piccola parrocchia affidata ai frati cappuccini – racconta padre Matteo Ghisini, presidente di ‘Missione per Bene Odv’ -. Una città che ora non esiste. In questa regione, secondo le stime delle autorità locali, sono morte oltre 57mila persone mentre i feriti hanno superato le 122mila unità". Chiari gli intenti: "Il nostro impegno è quello di sostenere fisicamente e psicologicamente i sopravvissuti e alimentare la ricostruzione – conclude il frate –. Grazie fin da ora a chi verrà al mercatino e a chi ci aiuterà".

