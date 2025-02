Un mese di eventi in biblioteca

Un mese di febbraio pieno di eventi alla biblioteca comunale ‘La Fonte’ e nelle scuole di Fontanelice. Si parte il 7, alle ore 10 presso la scuola dell’infanzia, con il laboratorio ispirato al libro ‘Dov’è il mio uovo’ insieme all’autrice Lenina Barducci. L’11 spazio alla formazione, dalle ore 17 nella sala a scaffali dell’abitato, per famiglie, insegnanti, educatori e appassionati di lettura ad alta voce in compagnia di Alfonso Cuccurullo. Giornata di San Valentino da ricordare per gli studenti della scuola secondaria di primo grado per una speciale sessione di apprendimento mattutina sull’educazione sentimentale con Alessandro ‘Q’ Ferrari. Il 28, alle 16.30 in biblioteca, ecco il piccolo laboratorio artistico ‘Evviva il Carnevale’ per bambini dai 5 agli 11 anni per preparare maschere e costumi. L’evento è gratuito ma con prenotazione obbligatoria (0542.92855 – biblioteca@comune.fontanelice.bo.it).