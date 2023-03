Un migliaio di podisti alla Maratonina

Un esercito di oltre mille maratoneti tra iscritti alla gara competitiva (223) e semplici camminatori (889). Ottimi numeri per l’iniziativa ‘Corri con l’Avis’, andata in scena domenica scorsa con partenza e arrivo nel cuore del centro storico. Al primo posto del podio maschile si è classificato Salvatore Franzese (1h, 12’ 4’’), davanti a Lorenzo Lotti (1h, 12’ 23’’) e Isaia Linari (1h, 13’ 15’’). Per quanto riguarda le donne sul gradino più alto è salita Federica Moroni (1h 24’ 39’’), seconda Luana Leardini (1h, 24’ 49’’) e terza Maria Rosa Costa (1h 29’ 54’’).

"Il percorso è stata una rivisitazione del vecchio tracciato che da Imola seguiva via Codrignano per raggiungere nuovamente la città – ricorda Gianfranco Marabini, presidente della Polisportiva Avis Imola, organizzatrice dell’evento –, utilizzando la via Montanara". Quest’anno al ritorno si è utilizzato parte della nuova Ciclovia del Santerno, la ciclabile che collega Mordano con Castel del Rio inaugurata nel 2022. "È stata una bella manifestazione – prosegue Marabini –, con una piazza Matteotti piena di gente, con gli stand di alcuni sponsor e il palco per le premiazioni, sono stati dati riconoscimenti alle prime trenta società con il maggior numero di iscritti".

Alle premiazioni individuali era presente anche il sindaco Marco Panieri, che ha consegnato i premi ai primi di ogni categoria. Per la prima volta nella storia della manifestazione è stato attivo un presidio del corso di laurea in Fisioterapia della scuola di Medicina e chirurgia dell’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna, con gli allievi che hanno praticato massaggi post gara agli atleti negli spazi dell’ex bar Bacchilega.

La manifestazione è stata graziata dal maltempo, con il percorso rimasto all’asciutto nonostante il cielo minacciasse già dalle prime ore del mattino quella pioggia che poi è arrivata in serata. L’appuntamento con ‘Corri con l’Avis’ è per il prossimo anno, quando si terrà la 48esima edizione della manifestazione, sempre in occasione della terza domenica di marzo.