Un mito della musica Il maestro Vince Tempera in concerto per gli ‘Angeli’

Sipario aperto sulla storia delle colonne sonore italiane che hanno trionfato nel mondo. Appuntamento imperdibile domani al Giardino degli Angeli, dove la rassegna ‘I suoni degli Angeli’ ospita un trio guidato dal maestro Vince Tempera. 77 anni, nato a Milano, Tempera è entrato di diritto da anni nella storia della musica italiana, e lo ha fatto entrando dalla porta principale, attraversando i decenni più importanti della nostra musica, dirigendo per anni l’orchestra del Festival di Sanremo ma anche collaborando e arrangiando brani dei nomi più prestigiosi della musica italiana. Al Festival dei fiori sbarcò per la prima volta nel lontanissimo 1969 e fu esordio col botto, con ‘Zingara" di Iva Zanicchi. E se all’Ariston è transitato per l’ultima volta nel 2016 con Gabbani in ‘Amen’, nei decenni che separano la prima e l’ultima direzione sanremese Tempera ha lavorato con Lucio Battisti, con la Bertè, Marcella e Giuni Russo, solo per citare qualcuno. Si è dilettato poi, con grande successo, anche nelle vesti di autore e coautore di sigle dei cartoni animati anni ’80 diventate leggenda (‘Ufo Robot’, l’invincibile ‘Goldrake’, la dolce ‘Anna dai capelli rossi’.

Quello che farà a Castel San Pietro, però, sarà qualcosa di molto diverso. Col suo trio, infatti, si avventurerà nella proposizione di ‘Da Fellini a Tarantino, le colonne sonore italiane di successo nel mondo’, regalando un vero e proprio viaggio tra parole, immagini e musica nelle pellicole più prestigiose della storia cinematografica come quelle di Fellini, Sergio Leone e Totò, ‘saccheggiando’ i repertori di maestri come Bacalov e Riz Ortolani. Un’opportunità straordinaria e imperdibile, dunque, per godersi nella cornice meravigliosa del Giardino degli Angeli un concerto a offerta libera che avrà inizio alle 20.45, con la certezza che, anche in caso di pioggia lo spettacolo non verrà rimandato ma solo ‘traslocato’ al Teatro Cassero. Come per tutti gli spettacoli della rassegna ‘Suoni degli Angeli 2023’, il ricavato verrà devoluto alle attività di volontariato dell’omonima associazione’.

c. b.