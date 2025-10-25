Un mondo di spezie, storia e gusto. Comincia il viaggio del Baccanale

Profumi che attraversano i continenti, aromi che raccontano storie millenarie: la città si prepara a vivere un weekend all’insegna del gusto, della cultura e della convivialità con l’apertura del Baccanale 2025. La storica rassegna celebra quest’anno il quarantesimo anniversario dalla prima edizione con il tema ‘Un mondo di spezie’, un percorso tra tradizioni, scambi culturali e memorie di civiltà che parlano attraverso gli aromi, capaci di evocare viaggi, mercati lontani e terre esotiche.

Inaugurazione oggi alle 17 al teatro Ebe Stignani, con i saluti istituzionali del sindaco Marco Panieri, degli assessori Giacomo Gambi (Cultura) e Pierangelo Raffini (Agricoltura) e dell’omologo di quest’ultimo in Regione, Alessio Mammi. Alle 17.30 prenderà la parola il professor Massimo Montanari con la lectio magistralis ‘La straordinaria avventura delle spezie’, un intervento che promette di trasformare il gusto in storia e cultura.

Montanari, professore emerito dell’Università di Bologna e figura di riferimento internazionale nello studio della storia dell’alimentazione, racconterà come le spezie, spesso considerate un semplice ‘tocco finale’ nelle ricette, siano in realtà portatrici di memoria culturale, codici simbolici e segnali identitari. Nei dettagli aromatici, secondo il professore, si costruisce il vero ‘sapore di una cultura’, capace di raccontare potere, economia, geografie e scambi sociali in un solo pizzico di sapore.

Il programma prosegue domani con l’inaugurazione della mostra Spezie dal mondo a Palazzo Sersanti, alle 10. La curatrice Carla Coco guiderà i visitatori in un percorso sensoriale tra colori, profumi e forme, svelando i segreti di oltre 250 spezie provenienti da tutti i continenti. Alle 11, alla biblioteca comunale, Montanari tornerà insieme a Maddalena Fossati Dondero, direttrice de ‘La Cucina Italiana’, per presentare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale Unesco, raccontando il legame tra tradizione gastronomica e identità nazionale.

La rassegna dedicherà anche uno sguardo alla propria storia: sempre domani alle 17, sempre in biblioteca comunale, l’incontro 40 anni e non sentirli ripercorrerà le tappe del Baccanale attraverso i racconti dei testimoni dei primi anni e di chi ha contribuito a mantenerlo sempre vitale, innovativo e capace di rinnovarsi senza perdere la propria anima.

Con questa edizione, il Baccanale conferma la propria vocazione: non solo menu e degustazioni, ma un racconto del gusto come specchio di culture, relazioni e storie in cammino, dove ogni aroma diventa filo conduttore tra passato e presente, tra territorio e mondo, e dove il semplice atto di assaporare si trasforma in un’esperienza capace di connettere persone, memoria e tradizione.