’Un mondo di spezie’. Vetrina chic a Milano: "Evento in forte crescita. Ora sguardo all’estero"

Nel verde avvolgente del Parco Sempione di Milano, all’interno della Triennale nello storico Palazzo dell’arte, ieri è stata ufficialmente presentata l’edizione 2025 della rassegna enogastronomica imolese per eccellenza. Il Baccanale, che festeggerà il suo quarantesimo compleanno tra il 25 ottobre e il 16 novembre, vuole esplorare, questa volta, ‘Un mondo di spezie’. L’obiettivo è quello di simulare un vero e proprio viaggio attraverso la storia, la geografia e i sapori delle spezie. Il ricchissimo programma è stato illustrato grazie agli interventi di Marco Panieri, sindaco di Imola, Giacomo Gambi, assessore alla Cultura e alla Legalità e Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico e al Centro storico. Hanno poi contribuito anche Maddalena Fossati Dondero, direttrice de La Cucina Italiana, Massimo Montanari, professore emerito di Storia dell’alimentazione all’Università di Bologna e Ale Giorgini, che ha realizzato l’illustrazione ufficiale. A moderare il tutto, il conduttore televisivo Rai Fabio Gallo.

"Il Baccanale continua a crescere e a confermarsi un punto di riferimento nazionale – ha cominciato spiegando il primo cittadino Panieri –, vogliamo però provare ad andare oltre ai nostri confini". L’anno scorso, tra gli oltre 50.000 coperti, c’erano visitatori dal Brasile (per via del legame di Imola con Ayrton Senna), dagli Stati Uniti e da diversi paesi europei. Il Baccanale vuole coinvolgere in particolare le città gemellate di Imola: Gennevilliers in Francia, Weinheim in Germania e Colchester nel Regno Unito. L’insieme di eventi sul suolo imolese coinvolgerà anche quest’anno numerosissimi esperti, con l’obiettivo comune di "fare cultura del cibo". Primo fra tutti, il professor Montanari. "Il Baccanale vuole essere una proposta sulla cultura del cibo – ha ragionato il professore subito dopo il sindaco –, è un’occasione anche per ragionare a tutto quello che c’è attorno, come la provenienza. Quest’anno tocca alle spezie, che potrebbero sembrare un elemento secondario ma in realtà sono fondamentali per l’identità gastronomica di un piatto e lo rendono ciò che è".

"Spezie deriva da ’species’ – ha insistito Gambi –, vuol dire qualcosa di speciale, che aiuta a differenziare un piatto da un altro". "Le spezie – ha proseguito poi Raffini –, da secoli ponte fra culture, diventano il filo conduttore per riscoprire il valore del nostro patrimonio agricolo e del Made in Italy, in un dialogo costante tra tradizione e innovazione. È un invito per tutti a compiere un viaggio sensoriale nel cuore della nostra identità agroalimentare".

Ha preso poi la parola la Fossati Dondero, che per la prima volta si presenterà a Imola. "Adoro il tema di quest’anno – ha sorriso –, il viaggio evoca l’idea di qualcosa che abbiamo trovato e riportiamo a casa per renderlo nostro. Così abbiamo fatto con le spezie e piatti come la cacio e pepe o il risotto allo zafferano. Queste sostanze simboleggiano assimilazione e condivisione".

"La mia illustrazione prova a catturare l’essenza del viaggio millenario delle spezie attraverso la storia umana", ha concluso l’autore del coloratissimo manifesto del Baccanale 2025 Giorgini.