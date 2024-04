Un muro come difesa. Per evitare disastri e acqua in pista stanziati 725mila euro

Entra nel vivo il piano per la messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno. Degli 8,5 milioni di euro stanziati a gennaio dalla struttura guidata dal commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, 725mila euro andranno subito all’intervento di rifacimento del muro perimetrale dell’Autodromo per evitare che si ripetano gli allagamenti del paddock di maggio e novembre 2023. I restanti 7 milioni e 775mila euro verranno invece destinati al più complessivo progetto di messa in sicurezza della vasta area che va dal ponte della Tosa a quello della ferrovia. Così prevede una delibera che la Giunta porterà a breve in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva dell’intervento in "somma urgenza".

Il punto di partenza è un sopralluogo svolto qualche settimana fa dai tecnici del Comune e quelli della sua società in house, Area Blu, proprio per esaminare lo stato degli argini e delle rive del Santerno. Un’ispezione, quella arrivata dopo la precedente indagine sul campo di metà novembre, che ha confermato come in questi mesi il corso del fiume abbia "subito un significativo cambiamento morfologico a causa degli eventi alluvionali" rilevato dai rilievi geometrici, fotografici e tecnici.

Il problema è che gli interventi provvisori realizzati a difesa della recinzione esterna del circuito in lastre di cemento e la sistemazione di sacchi di sabbia "non costituiscono sufficiente protezione dall’Autodromo dalle ripetute esondazioni del fiume Santerno – si legge nel verbale stilato dopo il sopralluogo – e non garantiscono la sicura fruizione delle strutture di interesse pubblico da parte di migliaia di persone e contesto di Protezione civile sicuro". Il muro risulta infatti "danneggiato in modo critico", ha "gravi carenze di tenuta idraulica oltreché strutturale" e "non presenta caratteristiche di resistenza sufficienti per garantire la protezione da nuove esondazioni o piene del fiume Santerno".

Da qui la necessità, per il Comune, di intervenire "senza indugio per rimuovere lo stato di pregiudizio e immediato pericolo alla pubblica e privata incolumità personale dei fruitori dell’Autodromo – così recita sempre il verbale – e per salvaguardare il patrimonio comunale ed il suo utilizzo quale struttura di Protezione civile".

Di conseguenza, via libera della Giunta all’esecuzione in somma urgenza dei lavori. Previsti, in particolare, la sostituzione integrale della parte di muro maggiormente danneggiata ed esposta al crollo e l’elaborazione di uno "studio idraulico del fiume" con "valutazione delle soluzioni più idonee e progetto di massima delle opere compensative e necessarie al fine della salvaguardia delle persone e delle cose" nel tratto tra il ponte Tosa e quello della ferrovia. Le operazioni sono state affidate ad Area Blu.