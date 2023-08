Un nuovo comitato "Tutelare via dei Platani e parte della Montanara dal rischio frane"

Dopo quello per la riapertura della Sp33, a Fontanelice è nato il comitato spontaneo per la difesa e salvaguardia idrogeologica del territorio a monte di via dei Platani e parte di via Montanara Levante. Al centro della genesi del nuovo sodalizio, guidato dalla presidente Patrizia Baroncini, ci sono le preoccupazioni legate ai danneggiamenti causati dall’alluvione di fine primavera. Già, perché le criticità hanno interessato una quarantina di famiglie di residenti nelle due strade con 118 evacuati (su un totale di 311 in paese, ndr) per settimane. "L’intento è tutelare la pubblica incolumità affinché un annoso problema di sicurezza venga risolto nel più breve tempo possibile – fanno sapere dal comitato –. Rivogliamo dignità e tranquillità. La prima azione? Una raccolta firme per cercare di svegliare la coscienza dei vari enti preposti che, a parte i primi giorni dell’alluvione, sono stati completamente assenti".

La scia è quella dell’ormai celebre video-appello realizzato qualche chilometro più a nord per sbloccare lo stallo della provinciale Sp33 e risvegliare dal torpore le istituzioni. "Agiremo in tutte le sedi – riporta l’atto costitutivo del gruppo –. Informeremo la popolazione e ci faremo promotori di un’interlocuzione di collaborazione con il municipio di Fontanelice e la Città Metropolitana". Il quadro anomalo della collina sopra via dei Platani è noto da tempo. Risalgono addirittura agli anni ’40 i primi movimenti franosi. Le piogge di maggio, però, hanno materializzato una crepa di circa 300 metri che tiene in apprensione tutti. "Nella peggiore delle ipotesi, con il distacco di una massa di terra, si rischierebbe di invadere anche la Montanara spazzando via tutto il quartiere – sbottano dal comitato –. Tante le nostre sollecitazioni ma, ad oggi, non siamo neppure classificati nelle opere di somma urgenza previste dal commissario Figliuolo. Il sindaco Meluzzi, che non ci ha mai dato una comunicazione o risposta chiara, non ci ha aggiunto neppure tra le priorità". Con tanto di beffa: "Nell’ordinanza di revoca dell’evacuazione si menziona la possibilità di nuove fughe da casa in concomitanza di eventi critici futuri o allerte meteo insidiose – concludono –. Non possiamo convivere con l’ansia e aspettare gli avvenimenti con la valigia in mano a pochi mesi dall’inverno. Geologi e perizie delineano una collina in movimento. Si analizzi a fondo la situazione per mettere in sicurezza le nostre dimore". Sull’argomento interviene a stretto giro il primo cittadino di Fontanelice: "L’estensimetro posizionato dai tecnici dell’Università di Bologna il 18 maggio in prossimità delle due strade non ha rilevato alcuno spostamento ulteriore – sottolinea Gabriele Meluzzi –. Cercheremo di acquistare il prima possibile uno o due inclinometri da sistemare nell’area per raccogliere altri dati e capire come procedere con eventuali drenaggi".

Mattia Grandi