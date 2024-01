Un nuovo corso all’Alberghetti. Quattro anni per il diploma

È stata accolta la candidatura dell’Alberghetti (Ipia, sede di viale Dante) per la creazione di un nuovo corso quadriennale di istruzione professionale. Ad annunciarlo è lo stesso istituto imolese attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito Internet. Il corso, dal titolo ‘Tecnico dell’automazione industriale e digitalizzazione dei processi produttivi’, è abbinato a un percorso per il conseguimento del diploma di Istruzione e formazione professionale e, al termine dei quattro anni, a un percorso biennale di Its Academy di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento. Il tutto, nel rispetto di quanto previsto dal ‘Piano nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale’.

"È bene ribadire che dopo i quattro anni si ottiene, al contempo, un regolare diploma di istruzione professionale, del tutto equivalente a quello attuale ottenuto in cinque anni", precisano dall’Alberghetti.

Per l’avvio di questa sperimentazione è stato sottoscritto un accordo di rete tra Alberghetti, l’Its Academy Fondazione Istituto tecnico superiore tecnologie industrie creative (Fitstic), il Ciofs-Fp/Er sede di Imola e l’Associazione emiliano-romagnola centri autonomi (istituzioni formative accreditate dalla Regione) e un accordo di partenariato con le aziende che partecipano al progetto quali Aepi, Cefla, Sacmi e Officina Digitale.

Quella dell’Alberghetti è l’unica candidatura accolta per la provincia di Bologna. Alla sua presentazione si era arrivati, lo scorso 28 dicembre, a seguito delle delibere del Collegio dei docenti (19 dicembre) e del Consiglio di istituto (21 dicembre).

"È un motivo di soddisfazione per l’Ipia e per tutta la nostra comunità scolastica, che deve essere vissuto con sobrietà, umiltà, serietà – commentano dall’istituto di viale Dante –. Si tratta di un primo passo, in un cammino che deve ulteriormente impegnarci nel raggiungere quei giovani che, nel nostro territorio, possono essere interessati a questa proposta formativa".

Fino alle 20 del 10 febbraio è possibile iscriversi, tramite la piattaforma Unica, ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale, come nel caso dell’Ipia. Per informazioni: bois01400r@istruzione.it.