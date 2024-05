Un parco alla Chiavica di Mordano. Procedono i lavori da 138mila euro

di Mattia Grandi

Alla Chiavica di Mordano procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo parco ‘Canale dei Molini’. Si tratta di circa un ettaro di terreno che, dopo l’intervento affidato in via diretta dal municipio alla ditta Zini Elio per un importo di circa 138mila euro iva esclusa, diventerà area verde a uso pubblico. Con una progettualità mirata, a tre livelli di interazione, che interseca più aspetti della comunità in ambito di aggregazione sociale e ricreativa. Un’area didattica, con frutteto e orti con vasche rialzate per sviluppare progetti ‘green’ e avvicinare i cittadini alla conoscenza delle piante e della biodiversità, intitolata a ricordo del coltivatore Luigi Samorini (scomparso a giugno 2009, ndr) ex proprietario del lotto. Poi, una zona ludico-ricreativa per il tempo libero di cittadini e famiglie. Gli operai sono al lavoro già da settimane e il tutto prenderà forma nel giro di un paio di mesi. Poi, poco prima dell’autunno con il clima più congeniale rispetto alla calura estiva, saranno piantumate anche diverse essenze nella porzione del parco estesa in direzione della ditta Florim. Senza dimenticare che, proprio a queste latitudini, troveranno spazio l’area sgambatura cani della Chiavica e la zona degli orti sociali regolamentata da apposito bando di assegnazione comunale. Nei futuri sviluppi del progetto, infine, ci sarà pure la possibilità di materializzare un’ulteriore estensione dell’area verde per la creazione di un percorso ad anello diretto verso il territorio imolese lungo la direttrice che punta a via Aralda Coppa. L’iter realizzativo, partito con l’acquisto dalla famiglia Samorini del lotto di terreno, non ha richiesto alcuna procedura di esproprio grazie alla piena disponibilità della precedente proprietà. L’obiettivo? Continuare a valorizzare la zona con la realizzazione di spazi all’aria aperta a misura di famiglie. E anche nel parco ‘Canale dei Molini’ della Chiavica si porterà avanti il percorso ‘Un parco di progetti’. Il municipio di Mordano, infatti, è l’unica quota del circondario a beneficiare dei fondi messi a disposizione dal bando ‘BenessereInComune’ del Dipartimento per le politiche della famiglia.