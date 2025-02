Un patto per Ayrton. La ’Torcida Senna’ curerà il monumento

Un patto nel nome del pilota più amato. Il gruppo Tas - Torcida Ayrton Senna Italia ha firmato un accordo di collaborazione con il Comune per la cura (volontaria e gratuita) della statua dedicata al campione brasiliano, all’interno del parco delle Acque minerali, e di quell’area circostante finita troppo spesso negli ultimi tempi nel mirino di vandali e maleducati.

Nei giorni dell’addio a Sergio Lancieri, che per tante volte in passato si era fatto carico di tenere in ordine il monumento realizzato nel 1997 dallo scultore Stefano Pierotti, un indiretto passaggio di testimone animato dall’affetto per uno dei nomi più importanti della storia della Formula 1, il cui ricordo resterà per sempre legato a Imola e al suo Autodromo.

"Nel nostro piccolo, ma con la nostra grande passione, porteremo avanti questo impegno, proponendo anche eventi durante l’anno rivolti nel ricordare questa figura leggendaria, più viva che mai", spiegano dalla Torcida Ayrton Senna Italia, compagine nata da poco e che proprio in queste settimane è al lavoro su un evento (il 21 marzo al museo Checco Costa) in occasione di quello che sarebbe stato il 65esimo compleanno del pilota e il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Senna di San Paolo.

Da parte sua, il Municipio sottolinea come l’obiettivo dell’accordo di collaborazione per quel pezzetto di parco delle Acque minerali sia quello di rendere la statua e l’area circostante "un luogo in grado di esprimere a pieno le proprie potenzialità di bene comune, vissuto e apprezzato dalla comunità e dai turisti, rendendolo un luogo più curato".

A firmare materialmente l’intesa con l’ente di piazza Matteotti, un patto che arriva sulla scorta di altri accordi di questo tipo siglati sempre tra Comune e privati per diverse aree verdi della città, è stato Alessandro Rasponi, artista modenese con un amore sconfinato per Senna.

"È stata proprio la passione per lui a spingermi a fare questa scelta – racconta –. Sono stato un suo super tifoso, pur non avendolo mai conosciuto. Da oltre 20 anni dedico la mia attività al mondo dei motori, e in particolare ad Ayrton. Assieme a Mauro Baldini e Pietro Ferrari ci si diamo dati da fare, innanzitutto creando la Torcida Ayrton Senna Italia. E ora vogliamo migliorare o comunque tenere pulita questa area. È vero, io abito a Modena. Ma ho tanti amici a Imola, soprattutto tra i marsal, che possono segnalarmi quando c’è bisogno di intervenire".

Mentre il Comune è al lavoro su una nuova illuminazione del monumento, Rasponi e i suoi amici penseranno a come valorizzarlo.

"Innanzitutto ci sarà una targa che ufficializzerà l’accordo, poi avremo il compito di pulire il basamento e la statua – conclude l’artista modenese, già protagonista di varie iniziative durante i Minardi day, delle celebrazioni delle ricorrenze per Senna e più di recente di una importante mostra dedicata al campione brasiliano in Sicilia –. Abbiamo il dovere morale di rendere quell’area più bella".