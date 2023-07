Un piatto di pasta per celebrare la Resistenza

Anpi e Comune ricordano gli ottant’anni dalla caduta del fascismo. Succede a Ponticelli do si è aperta "la strada al triennio di memoria e celebrazioni che ci porterà al 25 aprile 2025, 80esimo anniversario della Liberazione". Lo ricorda il vicesindaco Fabrizio Castellari, che l’altra sera ha partecipato alle iniziative organizzate dall’Anpi, con la posa di una corona al monumento che ricorda i caduti vittime del nazifascismo.

"Questa città e questo territorio hanno patito sofferenze atroci, i tanti partigiani caduti, le troppe vessazioni, l’umiliazione delle deportazioni di tanti cittadini ma hanno combattuto e resistito tanto da meritare la Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana" ha detto il vice sindaco Castellari. "La Resistenza e l’antifascismo sono un patrimonio di tutti, un valore per tutti come lo sono la libertà e la democrazia: da lì è nata la nostra bella Costituzione. Dunque è un dovere e non un semplice rito celebrare i fatti, gli uomini e le donne della Resistenza, quelli che contribuirono in modo determinante alla Liberazione. Ringrazio l’Anpi e i volontari di Ponticelli per avere fatto rivivere anche quest’anno la memoria della ’pastasciutta antifascista’, un ritrovo che segnò la fine del ventennio drammatico della dittatura" ha concluso Castellari.