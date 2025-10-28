Un ponte tra scuola e crescita. Per Architettando ecco 75mila euro

Un ponte tra scuola e vita adulta per ragazze e ragazzi con disabilità: è questo l’obiettivo di ‘Architettando’, il nuovo progetto sperimentale promosso dal Comune e dall’Asp (Azienda servizi alla persona) del Circondario, finanziato con 75mila euro nell’ambito delle risorse regionali per il successo formativo.

La Regione, con una recente delibera, ha infatti destinato ai Comuni dell’Emilia-Romagna maggiori fondi a sostegno dell’inclusione e della continuità educativa per gli studenti con disabilità. A Imola sono arrivati complessivamente 241.609 euro, che permetteranno di rafforzare le misure per il diritto allo studio e, al tempo stesso, di offrire ai giovani che terminano le superiori un percorso concreto verso l’autonomia.

Il progetto ‘Architettando’ si rivolge a quei ragazzi e ragazze che, una volta conclusa la scuola, si trovano a fare i conti con un vuoto di relazioni, stimoli e prospettive. Il rischio è quello di una regressione sul piano delle competenze relazionali e sociali, dopo anni di sostegno e inclusione nel contesto scolastico.

Per questo gli assessorati alla Scuola e al Welfare hanno deciso di rafforzare la collaborazione tra il servizio Diritto allo Studio e l’Asp, costruendo un percorso condiviso con le famiglie già negli ultimi anni di scuola. L’obiettivo è accompagnare i giovani nella scoperta delle proprie potenzialità attraverso laboratori esperienziali orientati al progetto di vita e all’inserimento nel mondo del lavoro.

Ogni percorso sarà personalizzato, modellato sui desideri, le capacità e i bisogni di ciascuno, con l’accompagnamento costante di una cabina di regia formata dal Comune e dall’équipe ‘Dopo di noi’ dell’Asp.

"Dare una prospettiva dopo la scuola a ragazze e ragazzi con disabilità è azione tipica delle comunità più inclusive – affermano le assessore Daniela Spadoni (Welfare) e Gianna Gambetti (Scuola) –. Vogliamo evitare che, terminato il percorso scolastico, si sentano inutili o le famiglie abbandonate. Mantenere vive le loro capacità relazionali e stimolarli a sperimentarsi significa valorizzare ciò che la scuola ha costruito e investire nel benessere della comunità intera".