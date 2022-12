Un San Silvestro tutto da ridere al teatro Cassero

Sabato alle 21.30 al Cassero Teatro Comunale andrà in scena ‘Ride bene chi ride l’ultimo’, serata di cabaret in perfetto stile Zelig per iniziare al meglio il nuovo anno. Lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco con battute e personaggi a ritmo vorticoso Stefano Bellani, Giorgio Zanetti e Willer Collura (foto), un gruppo di comici nati artisticamente allo Zelig. Al conduttore Marco Dondarini il compito di orchestrare l’inedita formazione di questa edizione.

Stefano Bellani fa il comico in giro per l’Italia da più di 25 anni. Si è fatto conoscere al grande pubblico a Zelig Off e Zelig Arcimboldi (Canale 5) entrando a sorpresa in una nuvola di coriandoli bianchi con fulminanti battute sulla coppia. I suoi monologhi comici e i suoi personaggi sono stati protagonisti nella trasmissione radiofonica Ottovolante (Rai Radiodue) e su numerose emittenti locali toscane.

Giorgio Zanetti, artista a tutto tondo. Comico, attore, presentatore. Protagonista delle più importanti edizioni di Zelig. A Radio Bresciasette conduce il programma ‘Non Sparate all’Armadillo’, coadiuvato da Fulvio Marini. Willer Collura, reggiano, vincitore de ‘La sai L’ultima’ edizione 2019. Abilissimo a caratterizzare i personaggi dei suoi racconti umoristici e a ribaltare la situazione con battute fulminanti. Sa affascinare il pubblico con la sua simpatia disarmante come i grandi barzellettieri sapevano fare.

Biglietto intero 20 euro, ridotto 18 euro. Prenotazioni dalle 17 alle 19 allo 0542 43273 oppure 353 4045498 o via mail [email protected] Biglietti in vendita anche online su Vivaticket.

La stagione teatrale 2022-23 al Cassero Teatro Comunale è curata dalla Bottega del Buonumore con la direzione artistica di Davide Dalfiume e in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Programma e aggiornamenti su www.cspietro.it - www.facebook.comcspietro - www.labottegadelbuonumore.it e https:www.facebook.comlabottegadelbuonumore