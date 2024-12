"Un servizio nuovo con luci e ombre"

Tante luci, ma anche diverse ombre sul Cau. Questo

il pensiero di Franco Amorati, residente in città, il cui parere sul Centro di assistenza e urgenza si basa sui racconti che ha sentito tra i suoi conoscenti.

"Quando il servizio è cominciato ne ho sentito parlare davvero tanto – racconta infatti –, ma sono venuto a conoscenza di esperienze molto disparate tra loro. In sostanza, quindi, non lo condanno come servizio, anzi, ha sicuramente una sua utilità, ma so che ci sono stati dei vissuti non proprio positivi. Credo che, come

tutte le cose, il Cau abbia dei pro e dei contro

– conclude – e che per ognuno sia stato diverso".

A cura di Francesca Pradelli