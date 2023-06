Un settore da salvare "Le aziende agricole hanno le tasche vuote Servono aiuti, subito"

"Sicuramente noi imolesi ci siamo subito rimboccati le maniche, ma il governo e la Regione non possono pretendere che facciamo da soli e perdere altro tempo. I sostegni dovevano arrivare ‘ieri’, invece le tasche delle aziende che hanno visto spazzare via i raccolti, i mezzi e le abitazioni sono ancora inesorabilmente vuote". È un atto di accusa durissimo, quello della presidente di Cia-Agricoltori italiani Imola, Luana Tampieri.

In questi giorni, l’associazione di categoria ha fatto il punto sui danni dell’alluvione in base alle 230 segnalazioni di allagamenti, frane e smottamenti delle aziende agricole associate. Si tratta di una stima, perché parte dei terreni sono ancora ricoperti da uno spesso strato di limo e fango, e le frane non si sono ancora ‘fermate’. Ma finora la superficie investita a produzioni erbacee danneggiata è di circa mille ettari, di 200 ettari quella coltivata a colture arboree e poco più di 230 quella a vite.

In totale, dunque, solo le aziende di Cia Imola hanno visto danneggiati 1.500 ettari, ai quali vanno sommati quelli segnalati e raccolti dalle altre associazioni di categoria. Poi ci sono i danni, ancora da quantificare in maniera chiara, ai mezzi agricoli, alle infrastrutture produttive, dalle serre ai capannoni, e naturalmente alle abitazioni.

"Le misure introdotte a livello nazionale e regionale risultano inefficaci – prosegue Tampieri –. Siamo a uno stallo nell’erogazione degli aiuti, mentre molte aziende stanno ripristinando terreni e sostituendo i mezzi agricoli in totale autonomia".

Da qui la chiamata indirizzata a Roma e a Bologna. "Siamo consapevoli che sia difficile trovare i fondi, e certamente il Governo è stato inizialmente tempestivo stanziando quasi due miliardi di euro, ma di questi niente è ancora arrivato direttamente agli agricoltori – ricorda la presidente Cia –. E sembra che la nostra agricoltura, che proprio in questi giorni anche la Regione sta promuovendo in pompa magna al Fancy Food Festival New York, non sia invece tra le priorità. Anzi, al momento appare evidente che ci sia un’agricoltura di serie A, che porta l’Italia nel mondo, e una di serie B, la nostra. Certo – conclude Tampieri – è positiva la misura a livello regionale che sembrerebbe destinare 20 milioni di euro al Piano di sviluppo rurale per le coltivazioni danneggiate dall’alluvione, ma questi aiuti verranno stanziati solo dopo la partecipazione ai bandi. E nel frattempo cosa faranno le nostre aziende?".