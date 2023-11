Un simbolo per ricordare le vittime. Panchina rossa al Consultorio

In occasione della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, che si è celebrata ieri, è stata inaugurata una nuova panchina rossa all’ospedale vecchio.

"Come ogni anno, la data del 25 novembre evoca nelle operatrici e negli operatori che si occupano della salute delle ragazze e delle donne la necessità di una riflessione sul loro benessere e sulla qualità della loro vita, vita intrisa di relazioni e di rapporti con l’altro genere – recita una lettera aperta del consultorio familiare, che anche quest’anno ha accolto almeno per un colloquio psicologico un centinaio di donne maltrattate –. Ancora una volta, siamo costrette a constatare quanto la violenza nella relazioni di coppia con partner o ex partner sia radicata e agita. I fatti di cronaca ci dicono che nonostante il lavoro di anni, non stiamo facendo ancora abbastanza".

E ancora: "La violenza è voluta, pensata e agita con il solo scopo di esercitare un potere perverso sulla donna. Nel manifestarsi, potrebbe accentuarsi o esplodere in alcuni momenti della vita della donna, fasi delicate di cambiamento potenzialmente portatrici di emancipazione e autonomia come può accadere in gravidanza e puerperio. Dal nostro osservatorio, abbiamo rilevato che proprio in questi periodi della vita, parallelamente all’accentuarsi della violenza, si fanno spazio nella mente della donna nuovi orizzonti di consapevolezza".

Si perché, come testimoniato dal consultorio familiare, "accade di frequente che, nel percorso di scoperta della propria genitorialità, a una madre diventi possibile distinguere in maniera più consapevole la dinamica violenta che sta subendo nella relazione con il partner. Vedendosi attraverso gli occhi del figlioa, spesso le donne iniziano a fare i primi passi di uscita dalla violenza".

È proprio in questi momenti che, sottolineano dal consultorio, avere l’opportunità di rivolgersi ad una rete in grado di accogliere la nuova consapevolezza della donna può fare la differenza sugli esiti di quel percorso. "Il tavolo tecnico di contrasto al maltrattamento, che anche durante tutto il 2023 ha proseguito il suo lavoro attraverso incontri periodici, ha sperimentato l’utilità di un dialogo e di un confronto fra tutte le risorse in campo".