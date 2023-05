Un sostegno ai danneggiati La ’Cassa’ e la Banca di Imola a fianco di cittadini e imprese

Anche il mondo del credito si mobilita per sostenere i territori colpiti dall’ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi l’Emilia-Romagna. Il gruppo bancario La Cassa di Ravenna, tramite la Cassa di Ravenna e la Banca di Imola, ha immediatamente deliberato finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 dicembre attesteranno di aver subito i danni dall’alluvione di inizio settimana. L’esondazione di fiumi e torrenti ha colpito infatti tanto i terreni agricoli quanto le abitazioni.

I finanziamenti potranno essere erogati per singolo beneficiario fino a un massimo di 250mila euro attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi, con rate mensili e zero diritti di istruttoria.

"Con questa tempestiva iniziativa, La Cassa di Ravenna e la Banca di Imola intendono dare un forte segnale di sostegno al laborioso mondo agricolo, alle famiglie ed a tutte le imprese del territorio – sottolineano dai due istituti di credito –, supportandole concretamente e con la massima disponibilità ed operatività, nelle difficoltà generate da questi gravosissimi e sempre più frequenti, estremi e perniciosi, eventi climatici".

Anche la Bcc ravennate, forlivese e imolese propone una serie di misure straordinarie, per sostenere i cittadini e le aziende colpite. Prevista, in particolare, la sospensione delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere; l’erogazione urgente di mutui chirografari a condizioni agevolate; l’anticipazione dei rimborsi assicurativi. Attivato un plafond da dieci milioni di euro. Ulteriori agevolazioni verranno riservate ai soci della banca.

"Queste misure straordinarie – spiegano dall’istituto di credito – rappresentano la vicinanza della Bcc, forlivese e imolese alle famiglie e alle aziende colpite dalla recente alluvione. Inoltre, La Bcc sosterrà la raccolta fondi promossa da Confcooperative Romagna e le altre iniziative di solidarietà che verranno attivate. Tramite tali interventi, la Bcc intende assumersi la responsabilità del proprio ruolo di Banca di riferimento delle comunità locali e del territorio, rimanendo al fianco degli abitanti in un momento critico".