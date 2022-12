Un sostegno al volontariato Auser ha un nuovo furgone Doblò

Auser Imola potrà contare su un veicolo in più per il trasporto delle persone con difficoltà motorie. E questo grazie alla generosità di Cefla, che ha donato all’associazione di volontariato un nuovo Fiat Doblò, veicolo spazioso, pratico e in grado di rispondere alle esigenze dell’associazione.

È stato lo stesso presidente di Auser, Ivan Mazzanti, a ricevere le chiavi del mezzo dal presidente di Cefla, Gianmaria Balducci, nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi, in occasione delle festività natalizie, davanti alla sede della cooperativa.

"Ringraziamo Cefla per questa donazione molto importante per la nostra associazione – sottolinea Mazzanti –. Potenziare il parco mezzi ci permette di garantire in modo ancora più capillare il servizio di accompagnamento a visite ed esami per le persone disabili o anziani non autosufficienti".

Si tratta di uno dei servizi più noti e apprezzati forniti dall’associazione di volontariato. Il tutto a fronte di un bisogno che, secondo quanto riferisce il presidente di Auser Imola, "sta crescendo e a cui riusciamo a rispondere grazie alla disponibilità dei volontari".

"Siamo gratificati – prosegue Mazzanti – dal fatto che il valore del nostro impegno sia riconosciuto e la donazione da parte di Cefla, una delle più importanti aziende del territorio, lo dimostra. Questo – conclude il presidente di Auser – ci sprona a fare del nostro meglio per essere al servizio dei cittadini che hanno bisogno di noi".