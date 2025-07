Un tuffo nel Rinascimento. Ecco i tempi degli Alidosi per due giorni imperdibili

Lancette dell’orologio indietro nel tempo per rivivere gli antichi fasti della signoria degli Alidosi con la 41esima edizione delle Feste Rinascimentali di Castel del Rio in agenda nella serate di domani e domenica. Un sogno partito nel 1981 come sfilata storica, grazie all’intuizione del compianto Brunello Morara alla guida dell’Associazione Culturale Alidosiana, e diventato presto un punto fermo tra gli eventi della valle del Santerno. Una due giorni sempre più ricca di iniziative per calamitare migliaia di visitatori in collina: spettacoli gratuiti, rappresentazioni teatrali, balli, acrobati e giocolieri, tarocchi, mostre, laboratori e giochi per bambini. Ma anche esibizioni, animazioni e fedelissime ricostruzioni storiche tra arti, mercanzia e antichi mestieri del Medioevo e Rinascimento. Il fascino e la suggestione di accampamenti militari, duelli di scherma storica, battaglie, sfide di tiro con l’arco e show di falconeria fino all’attesissimo processo alla strega con tanto di corteo dell’Inquisizione e rogo. L’apice è in programma domenica dalle 18, nell’area antistante Palazzo Alidosi, con il grande corteo storico con figuranti in abiti d’epoca tra danze, rulli di tamburi e colorati sbandieratori. L’introduzione ideale per dare il via alla cattura della strega che verrà prima processata poi condannata, con un rituale fedele a quello dell’Inquisizione del tempo, e infine giustiziata con una cornice di fuochi artificiali sparati all’altezza del Ponte degli Alidosi. Senza dimenticare la buona cucina con piatti tipici dell’appennino tosco-emiliano in distribuzione nello stand gastronomico della ‘Sagra della Gnoccata’, come tortelli e gnocchi di patate, salsiccia di maiale e spiedini di carni miste, e i fiumi di birra artigianale. "I preparativi procedono spediti e in linea con i piani nonostante la forza lavoro volontaria sempre più limitata e le spese che lievitano a vista d’occhio a causa degli aumenti dei costi delle materie prime – spiega Christian Bertozzi, giovane presidente dell’Associazione Culturale Alidosiana –. Anche i contributi a sostegno dell’evento sono sempre più difficili da intercettare e bisogna fare di necessità virtù". Non solo. "Il canovaccio della festa ricalca quello impostato negli ultimi anni – continua –. La manifestazione coinvolge gran parte del paese per spazi occupati e persone al lavoro. Pronti circa 200 figuranti per il corteo, in gran parte gente del posto ma con gruppetti in arrivo anche da fuori regione". Con le idee chiare: "Spettacoli nuovi rispetto agli anni scorsi, tra temi trattati e compagnie ingaggiate, per diversificare la proposta e un’area bimbi ancora più ricca di giochi e attrazioni – svela Bertozzi –. I costumi d’epoca? La collezione è il nostro fiore all’occhiello. Lo scorso anno rinnovammo gli abiti dei signori Alidosi ma cerchiamo di ampliare di continuo il guardaroba. Un lavoro che assorbe energie durante l’intero anno tra manutenzione, lavaggi, rammendi e ricerche storiche legate al vestiario".

Mattia Grandi