Un tuffo nella tradizione . In piazza c’è la Sfujaréia

La città si prepara a un tuffo nella memoria contadina con la 41esima edizione della ‘Sfujaréia’, che torna sabato 13 settembre a partire dalle 17 in piazza Matteotti. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, è un appuntamento fisso per la comunità, capace di coniugare tradizione, convivialità e divertimento.

La ‘Sfujaréia’ nasce dal ricordo della spannocchiatura, rito agricolo che scandiva le giornate di settembre nelle aie delle campagne romagnole. Era un momento di lavoro collettivo che richiedeva la collaborazione tra famiglie di poderi vicini e che, pur impegnando molte mani, si trasformava ben presto in un’occasione di socialità. Attorno a mucchi di pannocchie si intrecciavano chiacchiere, risate e spesso balli che concludevano la serata, dando vita a simpatie e innamoramenti. La tradizione contadina voleva inoltre che, al termine della spannocchiatura, l’azdora raccogliesse la ‘scartuzéna’, parte interna del cartoccio, morbida e flessibile, da riutilizzare nella confezione dei ‘pajò’, i materassi di foglie.

Per riportare in vita questa memoria collettiva, la Pro Loco propone ogni anno la ‘Sfujaréia’ come una grande festa popolare in pieno centro storico, grazie anche al sostegno del Comune, della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e di diversi partner privati.

Il programma dell’edizione 2025 promette un pomeriggio e una serata ricchi di iniziative. Dalle 17 sarà possibile gustare le specialità gastronomiche proposte dagli stand: la polenta del Gruppo Polentari di Tossignano, il vino delle cantine Poletti e Severoli, la piadina del Forno Savelli. Non mancherà il tradizionale mercatino delle opere di ingegno e la mescita di vino Doc che accompagnerà tutta la festa.

Sempre nel pomeriggio, l’associazione ‘Il lavoro dei Contadini’ mostrerà ai presenti la spannocchiatura come si faceva un tempo, con gli strumenti originali, coinvolgendo adulti e bambini in una dimostrazione dal forte valore culturale. Per i più piccoli ci sarà anche la possibilità di provare gratuitamente il tennis grazie all’Asbid Imola.

La colonna sonora della giornata prenderà il via alle 17 con l’intrattenimento musicale del dj Fighet, mentre il momento clou sarà alle 20.30, quando sul palco salirà il corpo bandistico folkloristico Dozzese. Lo storico complesso festeggerà in questa occasione un traguardo speciale: i 100 anni dalla sua fondazione, rendendo lo spettacolo ancora più significativo.