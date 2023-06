Un ’tuffo’ tra le pagine dei libri Omaggi e premi ai lettori in erba

L’estate a Castel del Rio fa rima anche con lettura. La biblioteca comunale rinnova ai più giovani l’invito a leggere attraverso il collaudato format ‘Un tuffo in biblioteca’. Un’iniziativa pensata per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’abitato alidosiano. Fino al 15 settembre, infatti, gli studenti più attivi nella piacevole pratica riceveranno un premio che sarà consegnato nel corso di un appuntamento in programma ad ottobre. Un efficace stimolo per incentivare quella saggia abitudine di conoscenza e cultura. Come fare? Per i ragazzi della scuola primaria sarà sufficiente andare nella sala a scaffali al civico 96 di Piazza Repubblica e prelevare un libro. Alla sua riconsegna, poi, si compilerà una scheda di comprensione conservata dalle bibliotecarie.

Per i colleghi più grandi della secondaria, invece, spazio alle nuove tecnologie. Una volta completata la lettura si realizzerà un file audio, secondo le linee guida messe a disposizione dal personale della biblioteca, da spedire via mail a [email protected] Il completamento della lettura di tre libri darà diritto ad un piccolo omaggio mentre per chi toccherà quota cinque ci sarà addirittura un grande premio. Gli orari estivi degli spazi di lettura di Castel del Rio prevedono l’apertura al pubblico il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 con finestra mattutina garantita nelle giornate di mercoledì e sabato dalle 10 alle 12. Chiusura per ferie dal 14 al 20 agosto compresi.

Mattia Grandi