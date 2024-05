Un weekend con Tambini

Oggi e domani ultimi giorni per visitare la mostra “Frammentazione” di Germano Tambini. Sarà aperta dalle 16 alle 19. Così, dopo l’apprezzamento registrato nei due scorsi weekend, ecco altre possibilità di visitare la sala espositiva comunale di via Matteotti 79. L’artista Germano Tambini, che espone per la seconda volta a Castel San Pietro, otto anni dopo la sua prima mostra allestita nel 2016, esplora forme, linee e colori attraverso composizioni dinamiche e libere. Le opere che presenta in questa occasione sono caratterizzate da una scomposizione della pittura astratta in forme colorate, racchiuse in filamenti che ricordano recinti. Il colore, ispirato alle tonalità della natura, del mare e del cielo, fluisce attraverso piccole aperture, suggerendo una ricerca costante di libertà. Questa esposizione rappresenta una sfida cromatica e geometrica per gli occhi attenti dei

visitatori, che sono invitati a riconoscere la peculiarità delle opere nella loro divisione fondamentale tra chiuso e aperto, libero e confinato, pieno e vuoto, stimolando una riflessione sugli

spazi di libertà e movimento nella vita contemporanea. Info al 328.0153263.