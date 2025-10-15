Un weekend di iniziative. Il Comune regala ai giovani la Costituzione e una mappa

Un fine settimana scorso pieno di iniziative a Castel Guelfo. Con il sindaco Claudio Franceschi che ha preso parte, insieme ad altri amministratori del territorio, alla Marcia della Pace di Assisi, in paese si sono susseguiti diversi eventi interessanti che hanno coinvolto gran parte della comunità. Grande partecipazione per la ‘Road to Peace’, organizzata dall’associazione di genitori ‘Associando’ insieme al municipio in occasione della Giornata della Meraviglia, con protagonisti i bambini delle scuole guelfesi, famiglie, docenti e cittadini. Un corteo unito da un messaggio semplice ma potente: la pace si costruisce ogni giorno con gesti quotidiani, ascolto e condivisione. Al termine del percorso, i giovani hanno attaccato delle barchette di carta ad un lenzuolo come simbolo di libertà, di sogno e di speranza. Il telo, così carico di significato, è stato appeso al balcone di Palazzo Malvezzi Hercolani. Non meno importante, l’incontro andato in scena nella sala consiliare, denominato ‘Speed Date 18th’, dedicato ai neomaggiorenni: "Abbiamo voluto celebrare il loro ingresso ufficiale nella vita civica consegnando tessera elettorale, copia della Costituzione e pergamena con la mappa storica di Castel Guelfo", hanno detto la vicesindaco Valentina Savoia e gli assessori Giorgia Grazia e Tomas Cenni. Consensi e tanti partecipanti anche per la visita guidata al Giardino Pirazzoli di via di Dozza per scoprire un angolo suggestivo e meno conosciuto dell’abitato. Un itinerario, che al rientro ha fatto tappa pure al cantiere delle ex Cantine Fabbri, impreziosito dalla lettura di poesie e da un rinfresco conclusivo per tutti i presenti.