Un weekend di viaggi nel tempo. Il ritorno di ’Accadde a Dozza’

Due giorni di festa con ‘Accadde a Dozza…’ per celebrare la storia. Sabato e domenica il borgo dei muri dipinti salirà sulla macchina del tempo per la rievocazione storica in Rocca organizzata dall’associazione ‘Società dei Vai’ insieme alla Fondazione Dozza Città d’Arte. L’evento, ideato nel 2014, è inserito nel calendario della Festa Internazionale della Storia che raccoglie centinaia di iniziative sul tema tra Bologna e provincia.

L’obiettivo è quello di raccontare, attraverso una serie di allestimenti curati dai rievocatori, uno spaccato dell’esistenza della fortezza che domina il paese. Un castello, costruito nel XIII secolo, trasformato poi in residenza rinascimentale. Spazio, quindi, a ricostruttori in abbigliamento dell’epoca che, attraverso visite guidate, banchi didattici e dimostrazioni, riproporranno diverse scene di vita quotidiana di nobili, popolani, mercanti e cavalieri. Tante le visite guidate alle sale museali per scoprire le collezioni e l’evoluzione di vestiario e armamenti tra Medioevo e Evo Moderno. Ma anche per ammirare il rifacimento di abitudini e usanze di un tempo: da quelle alimentari ai giochi dei bambini passando per la cura dell’igiene personale e l’utilizzo di spade ed archi. In occasione di ‘Accadde a Dozza…’, inoltre, sarà allestita una piccola mostra di documenti antichi (dal XVI al XIX secolo, ndr) sulla storia della seta curata da Federico Marangoni mentre la ‘Società dei Vai’ presenterà un allestimento didattico sul ciclo della seta già vincitore del primo premio alla manifestazione ‘La città delle cento Torri’ di Pavia. "Da ormai dieci anni la manifestazione porta in Rocca migliaia di visitatori – spiega Federico Marangoni alla guida della ‘Società dei Vai’ -. Una vera full immersion nella storia di questo fantastico monumento per approfondire, attraverso aspetti semplici e quotidiani dell’alimentazione, della cosmesi, del gioco e del combattimento, un lungo spaccato della sua esistenza".

E aggiunge: "È il modo migliore per rendere fatti e avvenimenti del passato più vicini e reali – continua -. La volontà è quella di far apprezzare a tutti, adulti, bambini, turisti e dozzesi, l’immenso patrimonio culturale del nostro paese". Soddisfatto il sindaco Luca Albertazzi: "Una splendida occasione per riscoprire l’evoluzione nei secoli della nostra rocca che è stata prima fortezza poi residenza e oggi museo – aggiunge -. Una metamorfosi scandita dallo scorrere del tempo che non ha intaccato il suo fascino".