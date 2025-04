"Casalfiumanese? Niente da dire, se non che è una bella realtà in cui vivere". Un parere positivo quello della residente Miria Ferretti. La cittadina ritiene che Casalfiumanese soddisfi le sue aspettative di vita.

"Reputo anzi che in questi anni la quotidianità qui sia qualitativamente migliorata rispetto a prima, sicuramente anche grazie ai lavori fatti e alle ristrutturazioni recenti, come quelle della Sala Polivalente, assolutamente necessaria e indispensabile per migliorare la vita di paese – riprende la Ferretti –, in ogni caso, questo rimane un paese tranquillo in cui si sta davvero bene".