Una Carrera di polemiche "Il nuovo regolamento? Assurdo, io me ne vado"

CASTEL SAN PIETRO

"Fosse per me, direi basta già quest’anno. E con l’addio della Mora alla Carrera, neppure si andrebbe a toccare più il regolamento, perché il problema siamo solo noi e le nostre vittorie". Mauro Landi, una vita da responsabile del team Nera prima e Mora poi, mette i puntini sulle ‘i’ dopo l’ondata di polemiche che ha travolto ancora una volta il team più vincente della storia delle macchinine a spinta, polemica sorta per il passaggio di due giovani del Delfino proprio alla Mora. Landi parte proprio da qui, spiegando e dettagliando. "La vicenda è molto diversa da com’è stata raccontata. Ci sono due giovani che hanno avuto dissapori col loro (ex) team, non ne conosco motivi e ragioni e neppure mi interessano, e hanno semplicemente chiesto di allenarsi con noi. Allenarsi con noi è stato tradotto in ‘la Mora ha soffiato due ragazzi a un altro team’". La verità, ne è convinto Landi, è che il problema "siamo soltanto noi, e allora ripeto, io mi faccio da parte dopo questa edizione, non esiste secondo me più il senso della partecipazione della Mora alla Carrera. Quando si cercano di cambiare i regolamenti per ostacolare un solo team, allora farsi da parte diventa la scelta più intelligente".

Il nuovo regolamento che gli altri team riuniti in ‘conclave’ vorrebbero inserire già dal prossimo anno prevede una finestra di mercato ridotta a uno spazio temporale preciso (da fine settembre a fine dicembre) e l’obbligo per un giovane di rimanere all’interno del team che lo ha cresciuto almeno per cinque anni, impedendo così il travaso dei giovani più talentuosi cresciuti dai team ad altre squadre. "E se un ragazzo non si trova più bene nel suo team dopo due anni che fa, guarda la Carrera per gli altri tre? E’ qualcosa di veramente insensato, ma ripeto, se sarà per me il problema non si porrà: senza Mora al via, vedrete che il regolamento non verrà toccato, perché il problema siamo solo noi". L’amarezza si fa spazio nelle parole di Landi quando passa in rassegna il suo quasi mezzo secolo di Carrera.

"Venti o trent’anni fa, era un’altra Carrera. Anche allora vincevamo, ma gli altri team venivano a stringerti la mano e a dirti ‘bravo’. Oggi c’è tanto livore, non è permesso a un team di essere più forte di altri. E allora ripeto, bisogna solo alzare bandiera bianca, e che la Carrera se la facciano gli altri". Claudio Bolognesi